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Царьград

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Россия и Вьетнам: перспектива роста туризма и образовательных связей

Россия и Вьетнам: перспектива роста туризма и образовательных связей

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Ханое обсудил с вьетнамским коллегой Фам Минь Чинем развитие туристических и образовательных связей, включая обучение более 3000 вьетнамских студентов в российских вузах.

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