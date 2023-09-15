Закон, порядок, государство

780 подписчиков

В Магадане полицией задержан 19-летний местный житель, который совершил 13 хищений из магазинов

В Магадане полицией задержан 19-летний местный житель, который совершил 13 хищений из магазинов

Оперативниками ОМВД России по г. Магадану совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержан 19-летний местный житель, который в период с июля по сентябрь текущего года совершил в общем счёте 13 краж и грабежей из городских магазинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх