В Магадане полицией задержан 19-летний местный житель, который совершил 13 хищений из магазинов

Оперативниками ОМВД России по г. Магадану совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержан 19-летний местный житель, который в период с июля по сентябрь текущего года совершил в общем счёте 13 краж и грабежей из городских магазинов.
Оперативниками ОМВД России по г. Магадану совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержан 19-летний местный житель, который в период с июля по сентябрь текущего года совершил в общем счёте 13 краж и грабежей из городских магазинов.
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