Лавров: США готовят Европу к прямому столкновению с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Штаты готовят ЕС к тому, что Украина не справится. После этого европейские страны должны будут ввязаться в "самоубийственную авантюру".
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