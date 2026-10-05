Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что положение Вооруженных сил Украины на передовой продолжает ухудшаться.
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Могут значат терпят, а не могут идут на противостояние с властью! Думаю там ещё ресурс не весь выловили! А как они в котлах бьются до смерти, а могли бы сдаться, это как можно оценить. И не так уж много там этих нацистов, что бы с ними не справиться!