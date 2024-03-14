Развитие молодёжной политики и туризма в Ивановской области Станислав Воскресенский обсудил с делегатами Всемирного фестиваля молодёжи

Развитие молодёжной политики и туризма в Ивановской области Станислав Воскресенский обсудил с делегатами Всемирного фестиваля молодёжиРебята поделились впечатлениями о фестивале, рассказали губернатору о своих проектах и задали вопросы.
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