Первые заморозки на Среднем Урале ожидаются к 1 сентября

В ночь на 1 сентября в Свердловской области возможны заморозки. Температура вблизи поверхности почвы может опуститься до -1…-3°, сообщает метеоролог Алексей Пулин, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге».
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