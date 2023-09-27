В офисе Зеленского признали неспособность ракет ATACMS и Taurus противостоять РФ

Ожидаемые поставки дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не способны компенсировать разницу в объёме российского вооружения, заявил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии