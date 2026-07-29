Сводка на 29 июля! Морские ворота Украины закрываются: Одесса в огне, Оскол на грани

Сводка СВО на 29 июля: удары по портам, давление на Осколе и продвижение к Дружковке Российские войска продолжают наносить удары по объектам украинской военной инфраструктуры и развивать наступление на ряде направлений.
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