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Мошеннические кол-центры Украины распространили работу на другие страны

Мошеннические кол-центры Украины распространили работу на другие страны

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе визита в Пакистан заявил, что кол-центры, организованные при участии украинских властей, перенесли свою деятельность на другие государства.

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