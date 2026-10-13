Мошеннические кол-центры Украины распространили работу на другие страны

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе визита в Пакистан заявил, что кол-центры, организованные при участии украинских властей, перенесли свою деятельность на другие государства.
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