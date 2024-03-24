Ведущий криптоаналитик Джейми Куттс прогнозирует, что биткоин затмит золото по рыночным показателям

Эксперт по криптовалютам Джейми Куттс прогнозирует более светлое будущее биткоина по сравнению с золотом, подчеркивая потенциал криптовалюты значительно превзойти драгоценный металл в текущем рыночном цикле.
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