Новый класс для реабилитации бойцов СВО открылся в подмосковном центре «Ясенки»

В реабилитационном центре для участников СВО «Ясенки» открылся новый симуляционный класс. Он оснащен необходимым оборудованием, которое позволит им полноценно передвигаться и научиться пользоваться техническими средствами реабилитации.
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