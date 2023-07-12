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Новый класс для реабилитации бойцов СВО открылся в подмосковном центре «Ясенки»

Новый класс для реабилитации бойцов СВО открылся в подмосковном центре «Ясенки»

В реабилитационном центре для участников СВО «Ясенки» открылся новый симуляционный класс. Он оснащен необходимым оборудованием, которое позволит им полноценно передвигаться и научиться пользоваться техническими средствами реабилитации.

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