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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартемьянов о 0:3: «Сложилось впечатление, что «Амур» вышел в белых перчатках. Поиграть в хоккейчик. А парни из Минска вышли пахать и победили»

«Команда Минска проявила больше страсти, желания и мастерства. Хоккейный бог увидел, что парни рвут и мечут.

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