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«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Атлетико». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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