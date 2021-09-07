Темы дняПолитика" За героический побег с места несения службы"МЯУ ДЭ ЦЗИН Британия чествует своих героев Об этом нам сообщает. Да кто только не сообщает. Яндекс выдает 10 млн.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLora НекрасоваДа ладно, автор. Кто сказал, что эти спецназовцы мужики брутальные. Скорей всего как раз наоборот. Потому что гендерная брутальность теперь у них не в законе. Да и обмануть намётанный взгляд брутальных талибов не просто, они нюхом чуют, что там под чадрой упаковано.Виталий КостюкТем более, что подмыться было негде!алексейЭто боевые пидорасыКомментировать
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