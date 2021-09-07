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" За героический побег с места несения службы"

" За героический побег с места несения службы"

МЯУ ДЭ ЦЗИН Британия чествует своих героев Об этом нам сообщает. Да кто только не сообщает. Яндекс выдает 10 млн.

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Lora Некрасова
Да ладно, автор. Кто сказал, что эти спецназовцы мужики брутальные. Скорей всего как раз наоборот. Потому что гендерная брутальность теперь у них не в законе. Да и обмануть намётанный взгляд брутальных талибов не просто, они нюхом чуют, что там под чадрой упаковано.
Виталий Костюк
Тем более, что подмыться было негде!
алексей
Это боевые пидорасы

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