Спрос на аренду жилья сильно вырос перед началом высокого сезона

По стране в целом за месяц спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 23%. Хотя есть города, где рост спроса почти втрое превысил общероссийский показатель В августе 2024 года, перед началом сезона деловой активности, спрос на долгосрочную аренду жилья в России вырос на 23%.
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