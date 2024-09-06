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Спрос на аренду жилья сильно вырос перед началом высокого сезона

Спрос на аренду жилья сильно вырос перед началом высокого сезона

По стране в целом за месяц спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 23%. Хотя есть города, где рост спроса почти втрое превысил общероссийский показатель В августе 2024 года, перед началом сезона деловой активности, спрос на долгосрочную аренду жилья в России вырос на 23%.

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