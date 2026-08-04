Власти Ижевска проверят возможность возврата пешеходного перехода у строящегося сквера на Майской

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска пообещали повторно запросить в Госавтоинспекции возможность оборудования пешеходного перехода через улицу Майскую — у строящегося сквера, который создается в память о погибших во время стрельбы в школе №88.
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