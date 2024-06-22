Уайт заявил, что Шара Буллет не сможет драться в США из-за проблем с глазом

«Будет ли Шара драться в США? Думаю, что нет. Оставим его здесь», − сказал президент UFC Дана Уайт, указав на проблемы Магомедова со зрением.
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