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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт заявил, что Шара Буллет не сможет драться в США из-за проблем с глазом

«Будет ли Шара драться в США? Думаю, что нет. Оставим его здесь», − сказал президент UFC Дана Уайт, указав на проблемы Магомедова со зрением.

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