Яна Рудковская привыкла говорить о будущем сына через спортивные цели. Но в середине октября 2026 года разговор об олимпийских медалях неожиданно свернул к куда более насущной проблеме: Александр Плющенко, по словам матери, уже второй день испытывал сильную боль в колене и не мог тренироваться.
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