Яна Рудковская привыкла говорить о будущем сына через спортивные цели. Но в середине октября 2026 года разговор об олимпийских медалях неожиданно свернул к куда более насущной проблеме: Александр Плющенко, по словам матери, уже второй день испытывал сильную боль в колене и не мог тренироваться.