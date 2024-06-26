Кризис среднего возраста у мужчин: как помочь мужу справиться?

Говорят, он неизбежно наступает у всякого мужчины. И, еще вчера примерный семьянин, вполне успешный и самодостаточный, начинает творить глупости: заводит любовницу, увольняется с престижной работы, а то и вовсе подсаживается на алкоголь.
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