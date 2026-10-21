САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Среди новых сформированных после переговоров в Осло подходов Европы и Украины, о которых спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф рассказал президенту РФ Владимиру Путину, не так много полезного для урегулирования.