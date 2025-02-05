В Петербурге иностранцу предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера

Об этом рассказали в Следственном комитете В Петербурге иностранцу предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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