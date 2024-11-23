Дети перестают читать

Среди детей среднего школьного возраста наблюдается резкое падение интереса к чтению. В ходе проведенного в Великобритании опроса среди 76 тысяч школьников только трое из десяти учащихся сказали, что получают удовольствие от чтения книг в свободное время.
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