Многовековая тайна гробов холма Трон Артура

В 1836 году был обнаружен тайник с 17 гробами размером с ладонь. Содержание Орудие мстительного колдовства Почитание погибших через подменные захоронения Работа “единичного психического отклонения” Мифологические мандрагоры, спрятанные купцами Жетоны, спрятанные серийными убийцами Загадка сохраняется почти два века спустя Недалеко от Эдинбурга (Шотландия) находятся склоны холма Артурс Сит (Трон Артура) – небольшой горы, образовавшейся в результате извержения ныне потухшего вулкана.