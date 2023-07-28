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Хазин: Путин поменял свой генеральный план на 180 градусов

Хазин: Путин поменял свой генеральный план на 180 градусов

Российский политолог и экономист Михаил Хазин в своей программе на радио «Говорит Москва» пояснил, почему «Владимир Путин поменял свой генеральный план на 180 градусов».

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