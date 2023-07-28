Хазин: Путин поменял свой генеральный план на 180 градусов

Российский политолог и экономист Михаил Хазин в своей программе на радио «Говорит Москва» пояснил, почему «Владимир Путин поменял свой генеральный план на 180 градусов».
Популярные статьи
- Армия РФ стремительно продвинулась в глубину обороны ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, 28 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 520-й
- ВС РФ совершили крупный прорыв фронта под Купянском: Карта боевых действий на Украине сегодня, 24 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 516-й
- «Все потеряно»: В США рассказали, что Россия разнесла ударами в Одессе
Свежие комментарии