22 примера блестящего дизайна, который делает наш мир лучше и удобнее

Ранее мы неоднократно показывали вам примеры странного, неуместного и откровенно провального дизайна от людей, которым явно пора сменить профессию… Сейчас же мы хотим показать вам полную его противоположность.
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