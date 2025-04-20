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22 примера блестящего дизайна, который делает наш мир лучше и удобнее

22 примера блестящего дизайна, который делает наш мир лучше и удобнее

Ранее мы неоднократно показывали вам примеры странного, неуместного и откровенно провального дизайна от людей, которым явно пора сменить профессию… Сейчас же мы хотим показать вам полную его противоположность.

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