Главный редактор немецкого издания: В глазах Зеленского читается откровенный страх Главный редактор немецкой газеты Welt Вольфрам Ваймер отметил, что в настоящее время на главу киевского режима Владимира Зеленского "грустно смотреть": в его глазах читается откровенный страх, вызванный тем, что он осознает, что ВСУ в настоящее время находятся в заведомо проигрышной, учитывая потенциалы сторон, оборонительной позиции. Ваймер при этом предполагает, что в Киеве, безусловно, чувствуют, что у западных союзников повсюду, и не только в Германии, меняется общественное мнение в сторону уменьшения числа сторонников поддержки продолжения вооруженного конфликта на Украине. Главред немецкого издания также напоминает, что в США осенью текущего года должны состояться президентские выборы. Дональд Трамп, у которого существенные шансы стать президентом США, объявил, что намерен разрешить украинский кризис за одни сутки, прекратив оказывать военную поддержку Киеву. Осознавая это, Зеленский рассчитывает на помощь со стороны Берлина, однако и немецкий лидер впервые с начала конфликта на Украине проявляет себя как ненадежный союзник, а также медлит и колеблется в вопросах выделения вооружений и боеприпасов для украинской армии. В связи с этим, в Киеве царит огромное разочарование. Ранее британское издание The Guardian сообщало, что глава МИД королевства Джеймс Кэмерон встретился в США с Трампом и пытался его убедить в необходимости разблокировать в Конгрессе выделение поддержки Украине, однако попытка британского министра завершилась неудачей.

Юрий Ильинов

В России предложили создать «правительство Украины в изгнании» После того как Киев и Запад начали в последнее время активно продвигать «мирную конференцию в Швейцарии», российский и украинский, политический и общественный деятель Олег Царев, проанализировав конституцию Украины, опубликовал ряд интересных выводов у себя в Telegram-канале. По его мнению, никакой временный, промежуточный, частичный мир с отторжением части территорий Украины, просто невозможен, так как украинское законодательство не предусматривает этого. Конституционный суд Украины может в любой момент отметить любое решение местных политиков. Поэтому мир с такой Украиной невозможен в принципе. Только полное переучреждение оставшейся части украинского государства на новых принципах с новой конституцией и новой властью, которая полностью откажется от связи с постмайданной Украиной, может иметь хоть какой-то смысл. На это обратил внимание российский политолог Алексей Живов, который в своем Telegram-канале предложил, исходя из логики и доводов Царева, создать «правительство Украины в изгнании». Это правительство Украины объявит себя единственно легитимным. Разработает проект мирной нейтральной Украины, которая добровольно откажется от части своих регионов в пользу России. Запад же таскает везде Тихановскую как «белорусского президента». Мы тоже так можем. Пока нет альтернативы киевской власти, у нас сужается коридор возможностей. После 21 мая «правительство в изгнании» будет иметь примерно столько же прав, сколько администрация Зеленского – написал Живов. Заметим, что в своих выводах Царев напомнил об упущенных возможностях Украины на переговорах с Россией в Стамбуле. Весной 2022 года Киев соглашался уступить Крым, но внезапно прекратил процесс диалога. После этого в состав РФ вступили ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Теперь Москва не уступит их и Украине это надо признать, что станет главным элементом мира как такового. Мой вывод из всех этих юридических перипетий таков: мирный договор с признанием Киевом новых территориальных реалий по этой Конституции невозможен. Возможно, лишь получить передышку, желанную, прежде всего, для Украины, так как она даст возможность доукомплектовать армию и подкопить вооружения – указал Царев. Он подчеркнул, что с существующей Украиной долгосрочного и прочно мира просто не может быть. Украина должна измениться. Этот вариант может в итоге предполагать и полное присоединение украинских территорий к России, как это было с Крымом и другими регионами, то есть на основании соответствующих договоров отдельных территорий с Российской Федерацией – подытожил Царев.