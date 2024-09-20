Синхронные движения сближают и улучшают самочувствие

Синхронизация играет важную роль во взаимодействии людей. Например, чтобы человек понял чужие слова, его мозг копирует активность мозга собеседника, а связь между влюбленными особенно сильна не только на уровне поведения нейронов, но и на уровне эмоций.
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