Россия нарастила закупки китайского шоколада до $4,7 млн

Россия в разы нарастила покупки турецкого и китайского шоколада. Об этом сообщает РИА Новости. Источник отмечает, что воз шоколада из Китая вырос в середине осени в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных $4,7 млн.