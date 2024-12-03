Россия нарастила закупки китайского шоколада до $4,7 млн

Россия в разы нарастила покупки турецкого и китайского шоколада. Об этом сообщает РИА Новости. Источник отмечает, что воз шоколада из Китая вырос в середине осени в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных $4,7 млн.
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