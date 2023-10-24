Помните крикуна из шоу Шейнина и Соловьева: куда пропал Ковтун

Ковтун в феврале-марте попытался вернуться на российское телевидение после двухлетнего отсутствия. Однако появление скандалиста на экранах не имело успеха: его быстро перестали приглашать на ведущие телеканалы, а в начале марта СМИ сообщили о задержании политолога в Подмосковье из-за оскорблений в адрес активиста Виталия Бородина.