Раскрыт стоящий перед Хинштейном острый вопрос в Курской области

Министр транспорта России Роман Старовойт, возглавлявший до этого Курскую область, раскрыл острый вопрос, который предстоит решить назначенному временно исполняющим обязанности губернатора в приграничном регионе Александру Хинштейну, передает ТАСС.
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