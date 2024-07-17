📝 🥳 Телеканал «Крым 24» в лидерах рейтинга по вовлечённости в Дзене Наш телеканал занял 2 место в ТОП-20 по включенности пользователей в Дзене за июнь 2024 года.
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📝 🥳 Телеканал «Крым 24» в лидерах рейтинга по вовлечённости в Дзене Наш телеканал занял 2 место в ТОП-20 по включенности пользователей в Дзене за июнь 2024 года.