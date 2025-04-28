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Петербургский дневник

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Трамп назвал историческими результаты своей работы в первые 100 дней президентства

Трамп назвал историческими результаты своей работы в первые 100 дней президентства

Он отметил, что его команда уже побила все рекорды предыдущих администраций Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал достижения своей администрации как «исторические» после 100 дней своего пребывания у власти.

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