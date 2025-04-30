The Times: Европе будет проблематично отправить миротворцев на Украину

www.globallookpress.com/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Европейским странам будет проблематично собрать и отправить миротворцев в Украину из-за проблем с финансированием и снаряжением, сообщила газета The Times cо ссылкой на источники.
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