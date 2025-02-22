AMD готовится продать предприятия по выпуску серверного оборудования тайван...

AMD готовится продать предприятия по выпуску серверного оборудования тайваньским инвесторамКогда летом прошлого года AMD договорилась о покупке американского производителя серверных систем ZT Systems за $4,9 млрд, непосредственно предприятия по сборке оборудования на территории США изначально планировалось перепродать неким новым владельцам.