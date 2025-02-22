НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

AMD готовится продать предприятия по выпуску серверного оборудования тайван...

AMD готовится продать предприятия по выпуску серверного оборудования тайван...

AMD готовится продать предприятия по выпуску серверного оборудования тайваньским инвесторамКогда летом прошлого года AMD договорилась о покупке американского производителя серверных систем ZT Systems за $4,9 млрд, непосредственно предприятия по сборке оборудования на территории США изначально планировалось перепродать неким новым владельцам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх