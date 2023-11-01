В Смоленске в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» полицейские провели онлайн-лекцию

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного УМВД на базе ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» организовали профилактическую онлайн-лекцию по предупреждению распространения экстремистской деятельности среди молодежи.
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