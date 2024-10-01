Несколько новых законов вступили в силу 1 октября в Крыму

Несколько новых законов вступили в силу 1 октября в КрымуПоддержка военных пенсионеров, изменения в налоговом кодексе и борьба с «зеркалами» сайтов: с 1 октября в силу вступают несколько законодательных нововведений.
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