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В ПАОКе заявили, что футболист Чалов соответствует требованиям тренера Луческу

В ПАОКе заявили, что футболист Чалов соответствует требованиям тренера Луческу

Глава футбольного департамента греческого ПАОКа Пантелис Томареис рассказал, что футболист московского ЦСКА Федор Чалов, которым активно интересуется клуб из Салоников, соответствует требованиям тренера команды Рэзвана Луческу, передает "Матч ТВ" "Чалов является хорошим игроком.

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