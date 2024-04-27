Окружной форум «Мы вместе. Региональный аспект-2024. Поволжье» в Нижнем Новгороде объединил представителей спортивной отрасли из 13 регионов

В Нижнем Новгороде состоялся окружной форум «Мы вместе. Региональный аспект-2024. Поволжье», в котором приняли участие 77 представителей спортивной отрасли из 13 субъектов Российской Федерации, в том числе Нижегородской области.
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