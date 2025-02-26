Политолог указал на важный сигнал Путина Трампу

Лидеры продолжают обмениваться друг с другом сообщениями по различным каналамНедавнее заявление Владимира Путина стало важным сигналом Дональду Трампу о готовности к сотрудничеству, уверен политолог Сергей Марков.
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