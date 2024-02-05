Трамп заявил, что третья мировая война может начаться до конца срока Байдена

REUTERS/Russell Cheyne/File Photo Третья мировая война может начаться еще до истечения президентского срока американского лидера Джо Байдена, поскольку он не в состоянии справиться со своими обязанностями, заявил в беседе с Fox News экс-президент США Дональд Трамп.
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