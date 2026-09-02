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«Бетис» роликом с танцующими динозаврами объявил о трансфере Себальоса из «Реала». Игроки команды выступили в роли археологов

«Бетис» объявил о трансфере Дани Себальоса с помощью креативного видео. Клуб из Севильи подписал полузащитника «Реала» в качестве свободного агента, футболист заключил контракт на 3 года.

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