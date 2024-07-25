Байден в обращении к нации объяснил отказ от участия в президентских выборах

Байден записал обращение к американцам, в котором объяснил отказ от участия в президентских выборах. Сидя за столом в Овальном кабинете на фоне семейных фото, он заявил, что «заслуживает второго срока», но не должен ставить личные амбиции выше демократии.
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