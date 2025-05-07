Бразильский президент в Москве подпишет соглашение в области технологий

Подпишет соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий, а также будет обсуждать расширение торгово-экономического партнерства с Россией президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в Москве, 7 мая написал он в сети X.
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