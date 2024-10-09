Что произошло в ночь на 9 октября в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. Генеральные прокуроры 13 американских штатов и округа Колумбия подали в суд на социальную сеть TikTok, обвинив ее в причинении вреда психическому здоровью детей, а также сборе их персональных данных.
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