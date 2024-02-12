ЦАХАЛ подтвердил удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала подтверждение данным о том, что ее формированиями были нанесены удары по объектам, расположенным на территории квартала Аш-Шабура в городе Рафах, который находится на юге сектора Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии