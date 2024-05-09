Жители Салехарда рассказывают фронтовые истории «героических предков». На портретах фронтовики и труженики тыла, которые в беспощадной борьбе отстояли право на жизнь, свободу и будущее для сотен миллионов людей.
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