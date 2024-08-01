В США инвесторы вернулись к покупкам техноакций.Nasdaq показал один из лучших дней года в среду

Динамику фондовых индексов США в среду, определяли итоги заседания ФРС и планы ведомства. Регулятор ожидаемо сохранил монетарную политику без изменений, но глава Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил,про возможность ее смягчения уже на сентябрьском заседании.