В США инвесторы вернулись к покупкам техноакций.Nasdaq показал один из лучших дней года в среду

Динамику фондовых индексов США в среду, определяли итоги заседания ФРС и планы ведомства. Регулятор ожидаемо сохранил монетарную политику без изменений, но глава Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил,про возможность ее смягчения уже на сентябрьском заседании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии