Премьер Венгрии Орбан предложил пересмотреть санкции против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает на неотложном пересмотре санкций против России. Он подчеркнул эту необходимость, несмотря на поддержку лишь части стран ЕС, в то время как большинство государств-членов пока остаются несогласными.
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