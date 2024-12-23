Хоспис в Ростокине просит передать мандарины

Фонд «Вера» помогает людям с тяжёлыми диагнозами, в том числе подопечным хосписа в районе Ростокино. Сейчас волонтёры фонда и сотрудники хосписа стараются создать для пациентов светлую атмосферу зимних праздников.
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