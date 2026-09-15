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Воронежские новости

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Воронежская компания потребовала с предпринимательницы 118 миллионов рублей долга

Воронежская компания потребовала с предпринимательницы 118 миллионов рублей долга

Арбитражный суд Воронежской области приступил к рассмотрению иска, поданного ООО «Технический центр разработки и производства «Прогресс»» к индивидуальному предпринимателю Екатерине Всеволожской.

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